انطلاق فعاليات قرية الغضا

أطلق المهرجان ثاني أيام عيد الأضحى فعاليات قرية التمور في مزرعة تراثية جوار مول عنيزة ولا تزال الفعاليات مستمرة بين مسرح للطفل وأركان الإنتاج الأسري ومزادات مصغرة للتمور، كما تتوفر جلسات مخصصة للعوائل إلى جانب ركن تعريف بالنخلة وركن الاستديو الزراعي الذي يهدف إلى تنفيذ عملية التصوير وسط بيئة زراعية وطبيعية ممتعة ووسط الواقع الزراعي مع نخبة من المصورين تحت إشراف المصور المحترف فهد الحصين الذي ذكر أن مشاركة فريقه تأتي امتدادا للمساهمة والدور الاجتماعي للفريق فى جميع المناسبات والمهرجانات والفعاليات بالمنطقة، مؤكداً أن الفريق صمم الاستديو وسط بيئة تراثية وتم اختيار اسم الاستديو الزراعي وفق بيئة مهرجان عنيزة للتمور.. وأضاف الحصين أن الفريق يستقبل زوار قرية التمور ويتولى إنجاز الصور الضوئية لهم في مرافق قرية التمور الخضراء وأوضح الحصين إلى أن الفريق ينجز عدداً من البرامج الخاصة بالنخيل للأطفال والناشئة والتقاط الصور لهم وبين الحصين أن الركن يجد إقبالاً جيداً من قبل الزوار.