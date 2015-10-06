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ورشة عمل حول العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

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    ينظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية مساء غد الأربعاء ورشة عمل حول "العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية" في فندق الرياض إنتركونتيننتال، ويشارك فيها نخبة من المهتمين من عدد من دول أمريكا الجنوبية والدول العربية وأعضاء في مجلس الشورى، وأساتذة عدد من الجامعات ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والمحللين السياسيين.

وتبدأ الورشة التي تستمر يومين بكلمة لمدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية د. عبدالكريم الدخيل، ثم كلمة لنائب وزير خارجية بيرو السفير إدواردو مارتينيبعجها، تبدأ جلسة العمل الأولى برئاسة د. الدخيل، وتتحدث فيها رئيسة متابعة القمة ماريا ألميدا، ونائب رئيس المعهد الدبلوماسي في تشيلي الدكتور باتريسيو فرناند، ومدير المرصد الإلكتروني لأمريكا اللاتينية الدكتور محسن منجيد.

وستستأنف ورشة العمل اعمالها صباح الخميس بعد الجلسة الثانية التي ستتناول "العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية"، وتتحدث فيها رئيسة إدارة التفاوض الاقتصادي مع الشرق الأوسط وفي وزارة الخارجية في الأرجنتين ماريا أريتا، والباحثة في مركز الأهرام بالقاهرة أمل مختار، أما الجلسة الثالثة فستتناول "العلاقات الثقافية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية"، ويتحدث فيها نائب وزير خارجية بيرو السفير إدواردو مارتيني، و د. باولو فرح من جامعة سانت باولو بالبرازيل، و د. غانم النجار من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، والجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "العلاقات بين المملكة العربية ودول أمريكا الجنوبية"، يتحدث فيها أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيونس أيرس في الأرجنتين د. ماريلا كوادرو، ومدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة خارجية البرازيل كارلوس أوليفيرا، و د. سعود التمامي من قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

وتندرج تلك الورشة في إطار نشاط معهد الدراسات الدبلوماسية بوصفه بيت خبرة سياسية ودبلوماسية لتتبع التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على منطقتنا.

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