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السفير آل الشيخ يقلد التميمي رتبة عميد

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السفير آل الشيخ يقلد التميمي رتبة عميد السفير آل الشيخ يقلد التميمي رتبة عميد
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آل الشيخ يقلد التميمي رتبته الجديدة

المنامة - مشعي البريكان

    قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ الملحق العسكري بالسفارة العميد الركن محمد بن عبدالله التميمي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عميد ركن، وذلك بمقر السفارة بالمنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة. وهنأ السفير آل الشيخ الملحق العسكري على تلك الثقة السامية التي نالها من لدن القيادة الرشيدة متمنياً له دوام التوفيق، كما قدم العميد الركن محمد التميمي خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة سائلاً الله بأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر حفظهم الله تعالى.

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