لجنة انتخابات الشرقية تشرع باستقبال طلبات تراخيص الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات

أوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية، ان اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية، حددت مواعيد تلقي طلبات تراخيص الحملات الانتخابية لمرشحي ومرشحات المجالس البلدية في دورتها الثالثة والذين اعلنت اسماؤهم ضمن القائمة الاولية للمرشحين الاربعاء الماضي.

وحددت اللجنة مدة 15 يوماً فقط لاستلام طلبات التراخيص، اذ تستقبل المكاتب المتقدمين من المرشحين والمرشحات للحصول على تراخيص الحملات الدعائية من الساعة ١٠-١٢ ظهرا في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية من الساعة ٦- ٨ مساء، على ان تسلم لهم بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين بتاريخ 17 صفر 1437 ه المقبل، فيما تم تخصيص مكاتب مستقلة لاستقبال طلبات المرشحات في مكتب الخدمات النسائية المساندة في مقر امانة الشرقية لحاضرة الدمام، اضافة الصفيان الى الخدمات المساندة بالبلديات طلبات تراخيص الانتخابات للمرشحين والمرشحات في الدوائر التابعة للبلديات.

واكد أن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية ستتولى مهام استقبال طلبات تراخيص الحملات الانتخابية من المرشحين والمرشحات في حاضرة الدمام، والمكاتب الانتخابية المساندة".

وأشار الصفيان إلى ان المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية تقضي بعدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة، واستطرد ان اللجنة العامة للانتخابات البلدية أكدت في وقت سابق أن الانتخابات البلدية تسير وفق جدول زمني مرسوم سيجري العمل عليه حتى نهاية الانتخابات"، وانه لن يتم تغيير في الجدول الزمني لمراحلها.

ونوه الصفيان انه تم تخصيص مكاتب لمنح التراخيص للحملة الانتخابية في مقر امانة المنطقة الشرقيةً وستعمل على فترتين صباحية ومسائية، وتم تخصيص موظفين مؤهلين لهذه العملية، لافتا إلى أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية وضعت دليلا إرشاديا خاصا بالحملات الدعائية الانتخابية حتى يتمكن من خلاله اي مرشح او مرشحة من معرفة الضوابط والإرشادات الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرا انه على الراغبين التقدم للتراخيص من خلال هذه المكاتب او مكاتب الخدمات المساندة في البلديات، اضافة الى ضرورة ان يقدم المرشح او المرشحة برنامجه الانتخابي وخطته الإعلانية ليتم دراستها والموافقة عليها حسب الدليل الاجرائي لتراخيص الحملات الانتخابية ومراقبة الحملات.

واشار الصفيان انه بإمكان جميع المرشحين والمرشحات الرجوع لموقع انتخاب www.intekhab.gov.sa

للحصول على معلومات إضافية وشاملة، لافتا الى ان المدة المحددة للتقدم على التراخيص 15 يوما من تاريخ وضع القوائم الانتخابية.

وشدد على ان اي مرشح او مرشحة لم يحصل على التراخيص اللازمة للحملة الانتخابية سيعتبر مخالفاً وسيعرض نفسه للعقوبات التي قد تصل الى الاستبعاد من الانتخابات إذا أقام حملة غير مرخصة.