كشفت تقارير أن المملكة تواجه 90 تغريدة مسيئة في الدقيقة الواحدة في مواقع التواصل الاجتماعي محاولة زرع الفتن عند الشباب، وانطلاقا من دورها تنظم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مساء اليوم ممثلة في وكالة الشباب (ملتقى وسائل التواصل الاجتماعي بين الإبداع والخطر) بمشاركة 50 شاباً وشابة من المنطقة الشرقية لمدة يومين بفندق النوفتيل بمدينة الدمام من الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء، بحضور مدير الأنشطة الشبابية عبدالعزيز البتال، مستشار التطوير خالد الذوادي، الممثل عبدالرحمن العقل، هشام الهويش، ووفي الشرقاوي.

وأوضحت ندى الدوسري منسقة الملتقى أن الهدف الرئيسي هو توعية الشباب بما تشكِّله وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر قد تودي بالمستخدم إلى الانحراف عن المسار السليم وتجعله يقع ضحية للدعوات والشعارات المضللة التي تنطلق من نزوات فكرية منحرفة ومتطرفة إلى جانب المخططات المعادية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

مشيرة إلى أنه أعدت خطط سيتم إيصالها عن طريق الملتقى عن الأساليب الصحيحة والاستخدامات المثلى لشبكات التواصل الاجتماعي التي تعود بالنفع والفائدة وتمكن الشباب من إبراز إبداعهم، كما يتضمن برنامج الملتقى جلسة حوارية مع إحدى الشخصيات المجتمعية المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.