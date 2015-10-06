«تعليم القنفذة» يحتفي بيوم الوطن 85 بشعار «هويتي.. وطني»

احتفى تعليم القنفذة باليوم الوطني 85 في المدارس وفرع جامعة أم القرى بفعاليات وأنشطة متعددة.

وقال مدير التعليم د. محمد الزاحمي تحتفل جميع مدارس محافظة القنفذة (بنين- بنات) باليوم الوطني تحت شعار(هويتي.. وطني) وتتابع الفعاليات لجنة مشرفة على الاحتفاء، ومهامها الرئيسة، وتفعيل الإطار المنظم لفعاليات هذا اليوم وفق المرتكزات التالية/ترسيخ الاعتزاز بالدين- والولاء للمليك- والانتماء للوطن- لدى طلابنا وطالباتنا وكافة منسوبي الإدارة. وقال عميد فرع جامعة ام القرى بالقنفذة د. هاشم الصمداني اليوم الوطني محطة سنوية تذكرنا بنعم الله العظيمة في هذا البلد المبارك ان جمعنا على كلمة واحدة هي كلمة التوحيد وقيادة واحدة ارسى قواعدها واسسها المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .

من جهتها، احتفت متوسطة وثانوية أحد بني زيد باليوم الوطني حيث قدم مدير المدرسة الثانوية عقيل المعيدي كلمة أكد فيها للطلاب الولاء الصادق للوطن والوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول العبث بامن الوطن.

وقال مدير المدرسة المتوسطة فهد المغربي ان الوطن يستحق التضحية، فكل مواطن عاش تحت سمائه وفوق ارضه يشعر بالفخر لكونه من بلد الحرمين الشريفين في ظل قيادة حكيمة.