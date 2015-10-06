انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الشرقية

انطلقت صباح أمس فعاليات حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الشرقية، والتي دشنها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة د. عصام بن عبدالله الخرساني صباح أمس.

وأكد د. الخرساني خلال تدشين الحملة صباح أمس أن الحملة تستهدف الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض وهم العاملين الصحيين والأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة المكتسبة، إضافة إلى من يرغب في التطعيم.

وبين الخرساني أن لقاح الإنفلونزا والذي يحتوي على لقاح إنفلونزا (H1N1) بالإضافة إلى أنواع أخرى من الإنفلونزا الشائعة الحدوث هو لقاح آمن وفعال، وساهم في حدوث انخفاض كبير في الإصابات وتقليل حدة المرض، ويعطي عند أخذ الجرعة حماية لمدة عام (بإذن الله).

في حين تصاحب حملة التطعيم برامج توعوية عامة لتثقيف المجتمع، وبعض المحاضرات الطبية التي تستهدف العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للفئات المعرضة للخطر، للتأكد من اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا وفعاليته في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس.