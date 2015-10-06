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الجامعة الإلكترونية: جنود «الحزم والأمل» معفون من الامتحانات والرسوم

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    أعفت الجامعة الإلكترونية طلبة «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» من المرابطين والمشاركين من الامتحانات والرسوم الدراسية كلفتة شكر وامتنان لهم على ما يقدموه لخدمة الوطن وبهدف تعزيز الانتماء الوطني لهؤلاء البواسل.

كشفت هذا المشرفة العامة على أقسام الطالبات بالجامعة السعودية الإلكترونية د. هند الفدا، وقالت: تبنت الجامعة الإلكترونية العديد من المبادرات الإنسانية ومن ضمنها إعفاء طلاب السلك العسكري من الرسوم والامتحانات حال عدم قدرتهم على الحضور، إلى جانب إعفاء الرسوم عن الطلاب مرضى السرطان وفق معايير معينة وهناك اتفاقية بين الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية حول الطلبة المعاقين وتقديم الخدمات لهم.

وزادت د. الفدا في مؤتمر صحفي تمهيدي لندوة المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية وأثرها في تعزيز الانتماء الوطني، أن تقديم بعض التنازلات التي لا تتعارض مع المصلحة الدراسية لبعض شرائح الطلاب مقابل ما يقدموه لوطنهم سيعزز انتماءهم للوطن.

وأضافت أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي تنظمه الأقسام النسائية وتتبناه كاملاً، وتشارك فيه 15 جامعة حكومية برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأسبوع المقبل، مبينة أن هذه الندوة تعد بمثابة ورشة نقاش مفتوحة بين الجامعات في كل ما تم تقديمه من مبادرات لتعزيز الانتماء الوطني، إذ تطرح الأوراق العلمية المقدمة في الندوة عددا من الأفكار التي تحفظ بقاء الطلاب في الجامعة مع الحفاظ على دورهم في الواجب الوطني سواء الأمني أو غيره وتم تطبيق بعضها في مختلف الجامعات.

وأوضحت المشرفة العامة على الأقسام النسائية بالجامعة الإلكترونية أن الندوة لن تغفل عن دور الأكاديمي في تعزيز الانتماء الوطني ومدى سلامته الفكرية، حيث إن هذا المحور ضمن أوراق العمل المطروحة في الندوة، مؤكدة أن جميع التوصيات التي ستخلص منها الندوة سترفع لوزير التعليم ليرفعها بدوره إلى جهات الاختصاص لتحول فيما بعد لحيز التنفيذ.

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