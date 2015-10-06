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«مدني تبوك» ينفذ فرضية لمواجهة مخاطر السيول

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«مدني تبوك» ينفذ فرضية لمواجهة مخاطر السيول «مدني تبوك» ينفذ فرضية لمواجهة مخاطر السيول

    نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح أمس فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، واشتملت الفرضية على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في اللجنة الفورية بمدينة تبوك واللجان الفرعية بالمحافظات والمنبثقة من اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.

وأفاد اللواء سالم آل مذهب مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالنيابة أن الهدف من تنفيذ هذه الفرضية هو الوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة الأمطار والسيول وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

وذكر أنه من ضمن أهداف هذه الفرضية تطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي وتحديد السلبيات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية والعمل على تلافيها مستقبلاً.

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