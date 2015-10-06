ترسية 156 مشروعاً بلدياً بقيمة 1.1 مليار ريال

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ترسية 156 مشروعاً لصحة البيئة والنظافة والحدائق وعدد من الإنشاءات والخدمات البلدية المتنوعة، شملت مدن ومحافظات المملكة، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المعتمد ترسيتها (1,170,238,004) ريالات .

ويبلغ إجمالي تكلفة مشروعات صحة البيئة والنظافة وتوفير معداتها وآلياتها والتي اعتمدت ترسيتها ما مجموعه (236,057,455) ريالا، وذلك عن توريد محطة معالجة العصارة لمدفن النفايات بالسلي في مدينة الرياض، والتخلص من النفايات وردم المستنقعات بحريملاء، وإنشاء مرمى للنفايات ومحطات انتقالية بالدوادمي، وتأمين معدات وآليات نظافة للجمش بالرياض، وتطوير أعمال المرادم وإدارة النظافة بجدة، وجمع ونقل النفايات من مدينة رأس تنورة، ومعالجة مردم النفايات بحفر الباطن، وتأمين معدات وآليات نظافة بالسعيرة، وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، وردم المستنقعات بالبرك بعسير، وكذلك تأمين معدات آليات نظافة لكل من الخبراء، عقلة الصقور، وعيون الجواء بالقصيم، وتطوير الإصحاح البيئي بشرورة.

وتتضمن مشروعات صحة البيئة والنظافة، تطوير ميكانيكية صناديق النفايات الضاغطة بالعاصمة المقدسة، ومكافحة الحشرات والوقاية منها في الطائف، وتأمين معدات آليات نظافة بالوجه والشبحة وبدا بتبوك، إضافة إلى جمع ونقل النفايات وإنشاء المدفن المركزي في أبو عريش، ونظافة حدائق العيدابي بمنطقة جازان، والتخلص من النفايات وردم المستنقعات ببني كبير في منطقة الباحة، وتسوير مقبرتين وإنشاء مغاسل للموتى في المدينة المنورة، والمجاردة بمنطقة عسير.

فيما بلغ إجمالي تكلفة مشروعات إنشاء الحدائق وممرات المشاة والساحات البلدية وصيانتها، المعتمد ترسيتها (307,831,352) ريالا، واشتملت على صيانة الساحات البلدية، وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات بلدية، وتحسين وتطوير القرى التراثية في عدد من المدن والمحافظات، وتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء الحدائق وممرات المشاة بالمنطقة الشرقية، واستكمال تطوير شاطئ نصف القمر، وتحسين وتطوير الواجهة البحرية بالقنفذة.

وفي مجال الإنشاءات فقد تمت الموافقة على ترسية عدد من المشروعات في عدد من المدن والمحافظات بتكلفة قدرها (335,611,847) ريالا، ومن بينها إنشاء سكن عمال بلدية الحريق، وإنشاء ساحة احتفالات الأحمر بالرياض، وإقامة الحواجز الخرسانية بالمزاحمية، وإنشاء أسواق ومسالخ حوطة بني تميم، وتطوير وتأهيل الأسواق الشعبية والمنطقة الصناعية ومدينة الأنعام بالزلفي، وإنشاء مباني لبلديات في عدد من المدن والمحافظات، وتطوير قاعة كبار المستثمرين ومكتب الجمهور بأمانة المدينة المنورة، وإنشاء مبنى للبلديات وإنشاء مكاتب للخدمات.

كما تم اعتماد ترسية عدد من مشروعات الخدمات بقيمة بلغ إجماليها (290,737,350) ريالا، اشتملت على تطبيق شروط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لأمانة منطقة الرياض، وتأثيث مبنيي بلديتي الغاط وبيشة، وتنفيذ فعالياتها، وتوريد وتجميع فلاتر لمحطة الخليل بالمدينة المنورة، وتركيب إنارة وزينة للمناسبات لأمانة المدينة المنورة، وتوريد معدات وآليات وتطوير وتطبيق تقنية المعلومات والبنية التحتية في عدد من الأمانات والبلديات في أنحاء المملكة.