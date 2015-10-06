طرق للوقاية من قمل الرأس

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتورة سهى حج إبراهيم، اختصاصيَّة الجلديَّة بعيادات الطبابة بجدَّة، لتطلعنا على أهم طرق الوقاية من القمل وكيف نجنب أبناءنا منه.

بداية أوضحت الدكتورة سهى أنَّ العدوى بالقمل تعدُّ عاملاً أساسياً في انتشاره، وذلك عن طريق الاقتراب من الشخص المصاب أو استخدام أدوات تسريح الشعر الخاصة به، كما أنَّ أغلب أولياء الأمور لا يستطيعون الحديث فيه أو الذهاب للمستشفى خوفاً من نظرة المجتمع لهم أو نعتهم بعدم النظافة.

• كيف تحمين شعر أطفالك من القمل؟

تتساءل الأمهات كيف تنتقل هذه الحشرات وكيف أحمي صغاري من هذه العدوى. من المهم أن تعرفي أنَّ إصابة صغيرك بهذا ليس دلالة على عدم النظافة دائماً فقد ينتقل بالعدوى.



• خطوات مهمة لحماية طفلك من حشرات الرأس:

ـ الاستحمام وغسل الرأس جيداً مرَّتين في الشهر الواحد.

ـ تخصيص أغراض لكل فرد في العائلة فلكل منشفته وفرشاة الشعر الخاصة به وملابسه.

ـ تمشيط الشعر جيداً بمشط خشبي ضيق الأسنان لتنشيط الدورة الدمويَّة في فروة الرأس ومنع تقصف الشعر معاً. يفضل تمشيط الشعر من الخلف للأمام والعكس منعاً لترك أي جزء من دون تمشيط.

ـ الانتباه جيداً من الجلوس قرب الفتيات غزيرات الشعر بشكل خاص وبخاصة لو كان طويلا.

• علامات إصابة الطفل بالقمل:

ـ وجود حكة شديدة في الرأس.

ـ فحص الرأس ووجود القمل أو البيض بين الشعر.

ـ فحص الرأس ووجود حبوب حمراء على الفروة.

ـ الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج العدوى بالقمل:

الأدوية التي تحتوي على المادَّة الفعَّالة «permethrin,tetramethrin» وبدائلها والموجود منها في الصيدليات مثل:

Licid lotion, Nolice lotion, Nice lotion, Newcid shampo

وهذه الأدوية آمنة لكنَّها يمكن أن تكون غير فعَّالة بالشكل المطلوب، وتوجد أدوية أخرى أقوى، لكن لا أفضل كتابتها لأنَّها لا تستخدم من دون استشارة الطبيب.

• في حال اصيب طفلك بالقمل فعليك الحرص على التالي:

ـ استخدام سبراي خاص بحشرات الرأس متوفر في الصيدليات، ويتوفر شامبو خاص به في بعض الصيدليات (لا تستخدمي هذه المستحضرات للوقاية).

ـ تحميم الصغير يومياً في الصيف، ومرَّتين في الأسبوع في الشتاء مع غسل فروة رأسه جيداً.

ـ تمشيط الشعر بمشط خشبي ضيق الأسنان مع فرش منشفة تحته وجمعها وغسلها بماء ساخن.

ـ تخصيص أدوات شعر له وعدم استخدامها للآخرين.

ـ تخصيص شراشف خاصة به وأغطية وسادات خاصة به وغسلها وحدها بماء ساخن.

ـ الاستمرار في استخدام المستحضرات العلاجيَّة لمدَّة أسبوعين أو شهر لضمان إزالة البيض نهائياً.