علاج أرق ما بعد الولادة

كثير من السيدات يعانين بعد الولادة من مشكلة الارق أو عدم القدرة على النوم بسهولة حتى اثناء النهار وعند نوم المولود. هذه الحالة تتفاوت حدتها وتختلف من سيدة لأخرى فهنالك من يعانين من عدم القدرة على النوم نهائيا وهنالك من يعانين من نقص في عدد ساعات النوم. ولكن تذكري، مهما اختلفت درجة حالتك فلست بمفردك من تعانين من هذه الحالة وهنالك الكثيرات مثلك.

أسباب الارق:

- عدم دخولك حالة الإغفاء بطبيعية بسبب المولود.

- كثرة الاستيقاظ لإرضاع المولود أو لتفقده.

- القلق على المولود الجديد

- تناول بعض العقاقير الطبية التي تسبب اعراضا جانبية منها الارق.

العلاج:

من المهم جداً علاج الأرق الحاد لتجنب مضاعفاته التي قد تؤدي الى بعض الامراض مثل الاكتئاب، ارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة الوزن وامراض القلب.

- في حالة الارق الخفيف فبإمكانك طلب المساعدة من المقربات منك أو من زوجك للسهر مع المولود كي تتمكني من النوم ليلاً.

- قراءة كتاب او مجلة بدلا من استخدام الهاتف المحمول، او الايباد.

- الاستماع الى موسيقى هادئة.

- الصلاة والدعاء وقراءة بعض الآيات القرآنية.

- الابتعاد عن تناول المواد المنبهة والتي تحتوي على الكافيين والنيكوتين.

- تناول شاي الأعشاب كاليانسون، البابونج او الشاي الاخضر

- في حالة الارق الشديد فينصح باستشارة طبيب مختص فقد تكونين بحاجة الى تناول بعض الحبوب المنومة لمدة معينة.

- تذكري دائما أنه من المهم جداً ان تسترخي اثناء النهار واتركي اعمال المنزل فاستعادة صحتك والعناية بمولودك هي من اولوياتك الان.