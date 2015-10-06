فائدة الرياضة للحامل وجنينها

مما لا شك فيه أن للرياضة فوائد عدة لا تعد ولا تحصى للجميع بلا استثناء، أما السؤال الذي يفيد قسم سيدتي وطفلك هو : هل يمكن للحامل أن تؤدي الرياضة من أجل جنينها، وماضرر قلة الحركة والكسل أثناء الحمل على الجنين؟

ولنحصل على إجابات وافية لتلك الأسئلة استشرنا أخصائية النساء والولادة الدكتورة ريهام خليل وأفادتنا بالتالي:



من المؤكد أن للرياضة فوائد جمة على الأم الحامل طالما حملها كان طبيعي ولا تعاني من أي مضاعفات، ومن أهم تلك الفوائد:

- الحفاظ على جسم متناسق.

- التخفيف من آلام الظهر والحوض.

- التقليل من تورم القدمين.

- التخلص من الإجهاد والإعياء.

- سهولة الهضم وعملية الإخراج.

- تسهيل عملية الولادة.

أما عن فوائد الرياضة التي تمارسها الأم على الجنين فهي كالتالي:

- أثبتت الدراسات أن رياضة الأم تحفز نمو دماغ الجنين.

- تفيد في الحفاظ على ضغط الدم لدى الجنين.

- تساهم في التقليل من عوامل بدانة الأطفال بعد ولادتهم.

- تقوي القلب والأوعية الدموية لدى الأجنة.

وحتى تتحقق تلك الفوائد على الأم ممارسة الرياضة في الشهور الأولى أكثر من أي فترة خلال الحمل وذلك لمدة عشرين دقيقة فقط بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع لا أكثر.