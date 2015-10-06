حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر مع جوي عياد

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات جوي عياد لبرجك اليوم

توقعات أبراج الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الحمل

مهنياً:تتحمل اليوم مسؤولية جديدة في العمل تتطلب منك أن تكون أكثر دقة عاطفياً:لا تنزعج من نصائح الحبيب بل تقبلها بصدر رحب.

برج الثور

مهنياً:لا يأتي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون أكثر صبرا لتحصد ثمار ما زرعت عاطفياً:لا تفرض على الحبيب قيود و آراء لن يلتزم بها.

برج الجوزاء

مهنياً:تدخل مجال جديد في العمل يفتح لك افاق جديدة عاطفياً:الحبيب لا يمكن أن يرفض لك طلب و هم على استعداد لتنفيذ كل طلباتك.

برج السرطان

مهنياً:لا توكل أعمالك التى تحتاج الى قرارات حاسمة لغيرك عليك أن تتعهد بتنفيذها عاطفياً:عليك أن تلتزم بوعودك أكثر تجاه الحبيب.

برج الأسد

مهنياً:يجب أن يكون انتاجك في العمل على مستوى أعلى فكر بذلك جيدا عاطفياً:أنت تعلم ما الذى يسعد الحبيب فبادر الى تنفيذه.

برج العذراء

مهنياً:عليك أن تحرص على تنفيذ قواعد العمل بحذافيرها فلا تعطي أية استثناءات عاطفياً:الوقت الذى تمضيه برفقة الحبيب من أسعد الأوقات بالنسبة لك.

برج الميزان

مهنياً:قد تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة و منصب جديد فكر جديا بالموضوع عاطفياً:علاقة صداقة قد تتحول الى قصة حب.

برج العقرب

مهنياً:عليك أن تركز على عملك أكثر في الفترة المقبلة فقد تكون فترة حاسمة بالنسبة لك عاطفياً:أنت أيضا تتحمل مسؤولية فشل علاقتك مع الحبيب فلا تحمله كل الذنب.

برج القوس

مهنياً:كن واضحا في تفسير الأمور و لا تدخل في تفاصيل ليست ضرورية عاطفياً: الحب يحتل المكانة الأولى في تفكيرك هذه الفترة.

برج الجدي

مهنياً:أحدهم يعرض عليك فكرة الشراكة بمشروع جديد فكر بالموضوع جيدا عاطفياً:لا تقم بأية خطوة قبل أن تتأكد من مشاعر الحبيب تجاهك.

برج الدلو

مهنياً:تحصل على مردود مالي جيد من قبل مشروع سبق و أن استثمرت به عاطفياً:مازالت لديك الفرصة لتصحح علاقتك مع الحبيب.

برج الحوت

مهنياً:تقضي اليوم في تنفيذ الأعمال الروتينية مما يشعرك بالملل عاطفياً:الحبيب لن يصبر أكثر عليك أن تتخذ قرار بشأن علاقتك به.



شبكةعيونالإخبارية

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