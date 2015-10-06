أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر مع جوي عياد

Google+ Print
حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر مع جوي عياد حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر مع جوي عياد

برجك اليوم الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات جوي عياد لبرجك اليوم
توقعات أبراج الأربعاء 7 أكتوبر 2015
برج الحمل
مهنياً:تتحمل اليوم مسؤولية جديدة في العمل تتطلب منك أن تكون أكثر دقة عاطفياً:لا تنزعج من نصائح الحبيب بل تقبلها بصدر رحب.
برج الثور
مهنياً:لا يأتي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون أكثر صبرا لتحصد ثمار ما زرعت عاطفياً:لا تفرض على الحبيب قيود و آراء لن يلتزم بها.

مهنياً:تدخل مجال جديد في العمل يفتح لك افاق جديدة عاطفياً:الحبيب لا يمكن أن يرفض لك طلب و هم على استعداد لتنفيذ كل طلباتك.

مهنياً:لا توكل أعمالك التى تحتاج الى قرارات حاسمة لغيرك عليك أن تتعهد بتنفيذها عاطفياً:عليك أن تلتزم بوعودك أكثر تجاه الحبيب.
برج الأسد
مهنياً:يجب أن يكون انتاجك في العمل على مستوى أعلى فكر بذلك جيدا عاطفياً:أنت تعلم ما الذى يسعد الحبيب فبادر الى تنفيذه.

مهنياً:عليك أن تحرص على تنفيذ قواعد العمل بحذافيرها فلا تعطي أية استثناءات عاطفياً:الوقت الذى تمضيه برفقة الحبيب من أسعد الأوقات بالنسبة لك.
برج الميزان
مهنياً:قد تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة و منصب جديد فكر جديا بالموضوع عاطفياً:علاقة صداقة قد تتحول الى قصة حب.

مهنياً:عليك أن تركز على عملك أكثر في الفترة المقبلة فقد تكون فترة حاسمة بالنسبة لك عاطفياً:أنت أيضا تتحمل مسؤولية فشل علاقتك مع الحبيب فلا تحمله كل الذنب.
برج القوس
مهنياً:كن واضحا في تفسير الأمور و لا تدخل في تفاصيل ليست ضرورية عاطفياً: الحب يحتل المكانة الأولى في تفكيرك هذه الفترة.
برج الجدي
مهنياً:أحدهم يعرض عليك فكرة الشراكة بمشروع جديد فكر بالموضوع جيدا عاطفياً:لا تقم بأية خطوة قبل أن تتأكد من مشاعر الحبيب تجاهك.

مهنياً:تحصل على مردود مالي جيد من قبل مشروع سبق و أن استثمرت به عاطفياً:مازالت لديك الفرصة لتصحح علاقتك مع الحبيب.

مهنياً:تقضي اليوم في تنفيذ الأعمال الروتينية مما يشعرك بالملل عاطفياً:الحبيب لن يصبر أكثر عليك أن تتخذ قرار بشأن علاقتك به.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى