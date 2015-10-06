تشييع جثمان الشاب الفلسطينى حذيفة سليمان الذى قتله جنود الاحتلال

شيع المئات من الفلسطينيين اليوم الاثنين جثمان الشاب الفلسطينى حذيفة سليمان البالغ من العمر 18 عاما من بلدة بلعا شرق طولكرم ، والذى استشهد متأثرا بإصابته برصاصة فى البطن، اطلقها جنود إسرائيليون خلال المواجهات التى اندلعت غرب طولكرم فى الضفة الغربية.

يأتى ذلك وسط مخاوف من انتشار مزيد من التصعيد في العنف الذي قتل بالفعل العديد من المدنيين الإسرائيليين وإصابة العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر إنه كان قد تم ادخال الشاب المستشفى وهو فى حالة حرجة إثر اصابته بجروح بالغة جراء اطلاق النار من جانب جنود إسرائيليين.

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