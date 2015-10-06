سفينة أيرلندية تنقذ 242 لاجئا من الغرق قبالة السواحل الليبية

أكدت وزارة الدفاع الأيرلندية اليوم الاثنين أن أحد قطعها البحرية تمكنت من إنقاذ 242 شخصا من الموت غرقا بالقرب من سواحل مدينة طرابلس الليبية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن اللاجئين كانوا على متن قوارب خشبية بدائية عندما تدخلت السفينة الإيرلندية لإنقاذهم على بعد 93 كيلومترا شمال غرب طرابلس.

وتعتبر هذه أول مهمة تقوم بها سفن البحرية الأيرلندية منذ ان نشرها فى 25 من شهر سبتمبر الماضى، فى اطار المساعى الدولية لإنقاذ اللاجئين من الغرق فى مياة البحر المتوسط.

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