أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفينة أيرلندية تنقذ 242 لاجئا من الغرق قبالة السواحل الليبية

Google+ Print
سفينة أيرلندية تنقذ 242 لاجئا من الغرق قبالة السواحل الليبية سفينة أيرلندية تنقذ 242 لاجئا من الغرق قبالة السواحل الليبية
أكدت وزارة الدفاع الأيرلندية اليوم الاثنين أن أحد قطعها البحرية تمكنت من إنقاذ 242 شخصا من الموت غرقا بالقرب من سواحل مدينة طرابلس الليبية.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن اللاجئين كانوا على متن قوارب خشبية بدائية عندما تدخلت السفينة الإيرلندية لإنقاذهم على بعد 93 كيلومترا شمال غرب طرابلس.

وتعتبر هذه أول مهمة تقوم بها سفن البحرية الأيرلندية منذ ان نشرها فى 25 من شهر سبتمبر الماضى، فى اطار المساعى الدولية لإنقاذ اللاجئين من الغرق فى مياة البحر المتوسط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017