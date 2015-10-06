50 قتيلًا فى هجمات انتحارية بالعراق و"داعش" يعلن مسئوليته

قتل 50 شخصًا على الأقل أمس الاثنين، بتفجير ثلاث سيارات مفخخة فى العراق أحدها قرب مدينة البصرة فى جنوب البلاد وتبناه تنظيم داعش.

وقال جبار السعدى، عضو المجلس المحلى فى البصرة، إن "عشرة أشخاص على الأقل قتلوا فى الزبير (قرب البصرة) وإصيب 24 آخرون"، ووقع التفجير بعد الظهر فى سوق الحلاقين.

وظلت منطقة البصرة حتى الأمس القريب فى مناى نسبى من الهجمات التى يشنها الجهاديون فى العراق.

وجاء فى بيان لتنظيم داعش نشر على الانترنت: "تمكن جنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة وسط تجمع للرافضة المشركين فى البصرة"، فى إشارة إلى الشيعة.

وفى شمال بغداد، قتل 35 شخصًا وأصيب 74 فى هجوم بسيارة مفخخة استهدف سوقًا فى منطقة الخالص بحسب الشرطة.

وفى بلدة الحسينية إلتى تبعد حوالى 20 كلم شمال العاصمة، أسفر تفجير سيارة مفخخة ثالثة عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 بحسب عقيد فى الشرطة.