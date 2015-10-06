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مقتل 20 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح بمأرب والمقاومة تقترب من صنعاء

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مقتل 20 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح بمأرب والمقاومة تقترب من صنعاء مقتل 20 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح بمأرب والمقاومة تقترب من صنعاء
أفادت مصادر من المقاومة الشعبية، مساء أمس الاثنين، بمقتل أكثر من 20 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح خلال المعارك التى دارت مع الجيش والمقاومة بمحافظة مأرب 173 كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر ، إن تلك الحصيلة للمواجهات التى دارت بين الطرفين فى الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب، مؤكدة أن المقاومة سيطرت على مناطق الفاو ومفرق السد ومأرب القديم والطلعة الحمراء والزور فى تلك الجبهتين، إلى جانب سيطرتها مساء أمس الاثنين على معسكر كوفل ومركز مديرية صرواح.

ولفتت إلى أن المقاومة أسرت 40 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح واستولت على أسلحة وذخائر لهم "تركوها بعد فرارهم من المواقع التى سيطر عليها الجيش و المقاومة".

وأشارت المصادر إلى سقوط 40 قتيلا من المقاومة وإصابة 137 آخرين بينهم 60 إصاباتهم طفيفة ، متابعة مضيفة أن كثيرا من القتلى والجرحى سقطوا خلال عملية تمشيط المواقع التى سيطروا عليها حيث زرع الحوثيون وقوات صالح عشرات الألغام فى مأرب .

وتابعت المصادر :"الجيش والمقاومة باتوا مسيطرين على حوالى 90% من محافظة مأرب ، فيما يتواجد الحوثيون بأعداد قليلة فى مديريات بدبده وحريب القراميش فى الشمال الغربى لمأرب".

وتعتبر صرواح أهم المديريات كونها حدودية مع العاصمة صنعاء وتبعد عنها نحو 60 كيلومترا وهى إحدى بوابات الدخول إليها.
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