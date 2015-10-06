أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فى صفوف الحجاج الجزائريين ، إثر حادث التدافع الذى وقع فى مشعر منى ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 24 حالة وفاة.

وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على اتصال دائم مع كافة فرق البعثة المتواجدة بعين المكان والقنصل العام وتتابع تطور وضع الحجاج الجزائريين فى البقاع المقدسة.

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