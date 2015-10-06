حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 أكتوبر مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم .وهذه توقعات خبيرة الأبراج ماغي فرح لـ برجك اليوم

برج الحمل اليوم

تُعيرك النجوم قليلاً من إشراقها و لمعانها ، لَيس لأنّك تحتاجه . فأنت تُشرقُ بدون توقّف . اليوم هو يوم الأعمال الكبيرة التي كنت تؤجلها باستمرار عليك ان تبادر الى المباشرة بها قبل ان تقع ضحية الارهاق . عاطفيا عليك ان تكون اكثر ايجابية في استعاب الحبيب .

برج الثور

الجميع يشتهي أن تعيره انتباهك سواء العائلة، أو الأصدقاء أو أكثر من الأصدقاء. لا تحتاج لأن يعرف الجميع بما تفكر به ، فلا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع . و لا تكثر بالحديث عن نفسك . هنالك خبر جديد من العمل يجعلك تشعر بالفرح

برج الجوزاء

الصورة الجزئية قد تقودك الى حلول خاطئة ألقي نظرة على مجمل الصورة الكلية و ابدأ بترتيب ما يجب عليك عمله لتصل الى الحل الامثل الذي كنت تبحث عنه . عاطفيا انت شخص لديك الكثير من الاندفاع نحو الإفصاح عن مشاعرك عليك كبح هذا الاندفاع.

برج السرطان

الانطوائية مشكلة معقدة يجب ان تقوم بحلها عبر التواصل مع شريك حياتك على الاقل ، عليك ان تعبر عن مشاعرك او غضبك او حبك لأن المشاعر الدفينة من الممكن ان تؤذي صاحبها كثيرا ، لديك أمال جديدة لعمل في خارج البلاد عليك الا تتسرع .

برج الأسد

ما كل ما يلمع ذهب ، هذه هي الحقيقة التي يجب ان تفكر بها اليوم عندما تطرح الاكار الجديدة امامك. ليس هناك سبب لأن تنساق مع التيار ، لكن اعمل بحذر الأشياءَ التي تَشْعر بأنها هامة و التي تحتاجها ،عاطفيا انت منزعج من تصرف سابق للحبيب عليك ان تتجاوزه و تنساه .

برج العذراء

ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، لديك همة و نشاط كبيرين أقبل على عملك بقوة و تفاؤل .صحيا لديك بعض الالام في تارأس تزول لوحدها ، عاطفيا الحبيب يطلب بعض المال عليك مساعدته قدر امكانك النجوم تنصحك بالابتعاد عن الغرباء حاليا .

برج الميزان

دلّل نفسك اليوم.المحبة في صالحك اليوم ، يمكنك بسهولة اليوم أن تنال أهدافك مع شريك أو مجموعة. النجوم تحرسك اليوم و تعطيك البصيرة لترى ما لا يمكن للأخرين رؤيته ، يمكنك أن تخطو خطوات واسعة عظيمة أيضاً. انتبه من أعين الحسّاد.

برج العقرب

زملائك في العمل يريدون منك للمجيء بالشيء غير متوقّع ، فكن مستعداً لفجير طاقاتك الدفينة . أنت تشعر بالارتياح وتبدو عظيماً، و هناك أمور يمكن أن تصبح أكثر جمالاً هذه اللّيلة. العاطفة ستؤجج نيرانها في قلبك فلا تحاول اخمادها.

برج القوس

أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدماً.تخلى من طبعك المزاجي اليوم لأنه سيضيع عليك الكثير من الفرص ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك . عاطفيا هنالك فرصة ممتازة للفوز بحب حقيقي .

برج الجدي

تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد ، هذا ينطبق على مساعي العمل وأمور القلب على حد سواء.عاطفيا الشريك يعطيك كل الحب فلا تبخل انت ببعضه.

برج الدلو

كن صبوراً ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعاً جداً في القفز إلى تسلّق الأعالي. الآخرون لديهم الحق في آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك ، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جداً . عاطفيا القلب يريد منك امور لا يطيعها عقلك اترك لقلبك الاختيار اليوم .

برج الحوت

الجدية المفرطة ترهق الاعصاب عليك ان تتمتع ببعض المرح ، كلّ شخص يحبّك ، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم ، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك ، ثمّ انظر ما يحدث.



شبكةعيونالإخبارية

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