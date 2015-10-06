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محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع

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محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع
شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين.

وأجريت الحملة - تحت إشراف اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة وأسفرت عن تنفيذ 213 إزالة إدارية متنوعة وإزالة إعلان بدون ترخيص ورفع موازين متنوعة وشمسيات ببولاق الدكرور.

وفى الجيزة تم ضبط 42 استاندات معدن وإزالات إدارية متنوعة وإزالة إعلان بدون ترخيص، أما فى الهرم فتم إزالة ورفع 562 استاندات حديدية وإسطوانات غاز وثلاجات عرض.

كما قام ضباط شرطة المرافق بحملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وتم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة وغلق وتشميع مصنع طوب وغرفة وأعمدة خراسانية وإزالة سور ومحرقة طوب.

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