حظك اليوم .. إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: الوقت الحالي مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي ستساعدك في بدء مشروع جديد. عاطفياً: تتهرب من مناقشة الكثير من المواضيع الحساسة مع الشريك ما يزيد من شكوكه. اجتماعياً: تتخطى التعب النفسي الذي كان يعيق تقدمك. رقم الحظ: 14

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: لا تجري الأمور لصالحك في هذه الفترة وتزداد المسائل الصعبة تعقيداً. عاطفياً: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك وتفكر في خوض مغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة. اجتماعياً: استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لصالحك. رقم الحظ: 9

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه، سيؤدي ذلك إلى الفشل. عاطفياً: لا تأخذ القرارات من دون تفكير طويل، خصوصاً ما يتعلق بالشريك، فأنت أدرى بأنك لا تستطيع الابتعاد عنه. اجتماعياً: تمارس التمارين الرياضية مع الأصدقاء وتساعدك على التنفيس عن ضغوط العمل. رقم الحظ: 12

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: مشاكل قوم عند قوم فوائد. يستفيد أحد الزملاء من المشاكل التي تواجهها ليبرز أمام الرؤساء في العمل. عاطفياً: تعاكسك الظروف وتعيق تقدمك نحو شخص يثير إعجابك، لا تقلق ستكون الأيام المقبلة لصالحك. اجتماعياً: لا تقلل من قيمة الآخرين، يدل ذلك على قلة احترامك لهم. رقم الحظ: 3

حظك اليوم برج الأسد

مهنياً: يحالفك الحظ في هذه الفترة وتحقق أرباحاً كبيرة لم تكن تتوقعها. عاطفياً: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتقرب منه وتتعرف على شخصيته. اجتماعياً: تشعر بالسعادة وتقتنع بالتقدم الذي حققته في حياتك. رقم الحظ: 10

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: سيزداد وضعك سوءاً إذا تابعت القيام بالمشاريع من دون تخطيط مسبق. عاطفياً: ابتعد عن التصنع والكبرياء، ستجد أن الطرف الآخر يقع في حبك ويسعد باللقاء بك. اجتماعياً: تتلقى إتصالاً يحمل إليك أخباراً سارة تخص أحد أصدقائك. رقم الحظ: 11

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: تنجز أعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر. عاطفياً: تقع في شباك أحد الأشخاص وتشعر أنك لا تستطيع فراقه أبداً. اجتماعياً: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين لأن ذلك مضر بصحتك. رقم الحظ: 15

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: كن واضحاً في عملك مهما كانت الظروف، واحذر في الوقت ذاته ولا تمنح ثقتك لأي كان. عاطفياً: تتملكك غيرة عمياء، فتتوتر ويصبح مزاجك صعباً. اجتماعياً: اختر الأصدقاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عن الذين يسببون لك الانزعاج. رقم الحظ:

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: تنجز مشروعاً طلبه منك رؤساؤك بنجاح وتكون عند حسن ظنهم. تنتظرك ترقية أو مكافأة قريباً. عاطفياً: تشعر بالشوق تجاه الحبيب نتيجة ابتعاده القسري عنك. اجتماعياً: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في الأمور التي تشغل بالك. رقم الحظ: 5



حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: احذر من حسد أحد الزملاء الذي قد ينصب لك كميناً، وابتعد عن الأشخاص الذين يثيرون في نفسك الشكوك. عاطفياً: تتعرف على شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك الإعجاب. اجتماعياً: استمع إلى أقوال الغير قبل أن تصدر حكمك وابتعد عن العصبية في هذه الفترة. رقم الحظ: 8

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: تنجز مشروعاً كبيراً تجني ثماره سريعاً وتكون نتائجه ممتازة كما توقعت. عاطفياً: لا تختر شريك حياتك حسب معايير الجمال الخارجي، ستكتشف لاحقاً أنه ليس أساسياً على الإطلاق. اجتماعياً: تكثر المناسبات والدعوات في هذه الفترة وتتصاعد شعبيتك باستمرار. رقم الحظ: 7

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: تتخلص من الأفكار التقليدية وتعتمد أفكاراً حديثة للتقدم في عملك. عاطفياً: تكثر النقاشات بينك وبين الشريك وقد يؤدي ذلك إلى وقوع خلاف بينكما. اجتماعياً: تمر بفترة صعبة تكثر فيها خيبات الأمل. تفاءل بالخير وستجده. رقم الحظ: 6



شبكةعيونالإخبارية

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