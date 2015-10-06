حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجوزاء اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

قد تتعذبين جراء ما يقوله لك المحيطون بك و لن تقبليه على الاطلاق يا فتاة برج الجوزاء, انك بامس الحاجة الى الدعم من بعض الاشخاص كي تستطيعي الحؤول دون المزيد و المزيد من الاخطاء التي تعقد وضعك من دون ان تدركي, انتبهي الى الافكار التي تخطر ببالك,

مهنيا: لا تتصرفي كما لو انه لا دخل لك في ما يحصل مع اولئك الذين يحيطون بك لان ذلك سيضعك في مكان لن تودي مطلقا ان تكوني فيه و قد تشعرين بان المسائل تخرج عن ارادتك و توصلك الى مواقع خاطئة, لا تنسي ان الاعمال لا تقبل الانتظار اكثر و يجب عليك الاسراع قبل فوات الاوان,

عاطفيا:: غازلي زوجك لانه بحاجة الى سماع كلام جميل منك في ابراج اليوم, لا تستبقي الامور في الحب لان ذلك لن يودي بك سوى الى المزيد من الخلافات مع الحبيب من دون ان تدركي, ستكونين في المكان الصائب و ستحصدين الكثير من النتائج الايجابية مع الوقت و كل ما يجب عليك فعله هو النظر الى البعيد فقط,



شبكةعيونالإخبارية

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