لمريض القولون العصبى.. اطمن مالهوش علاقة بسرطان القولون

هل يصبح مريض القولون العصبى عرضة للإصابة بسرطان القولون فى المستقبل؟ سؤال يطرحه الكثير من مرضى القولون العصبى، وهم كثر، خاصة فى مصر فنسب الإصابة به فى تزايد مستمر، نتيجة زيادة الضغوط العصبية وارتفاع معدلات السمنة والإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط.

ومن هنا كان لزامًا أن نطرح هذا التساؤل الهام على الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، وكانت إجابته مؤكدة للفصل التام بين مرض القولون العصبى، ومرض سرطان القولون، والأخير مرض عضال يصيب البعض لأسباب عديدة منها الوراثية ومنها الممارسات الخاطئة المتراكمة فى التغذية.

أما مرض القولون العصبى، فهو عرض مرضى يصاب به القولون نتيجة إثارة إنزيماته وتغير كيميائى نتيجة الكثير من الأسباب، كتناول المسبكات والإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة والدهون، بجانب أطعمة الشارع الملوثة، إضافة إلى التوتر العصبى وبعض الأسباب النفسية الخاصة بالتشنجات العصبية، والضغط العصبى.

إلا أن مريض القولون العصبى ليس بعرضة للإصابة بسرطان القولون، لأن مرض القولون عبارة عن خلل بإنزيماته، أما سرطان القولون فهو متلازمة والمتلازمات لا سبب لها مباشر فى الغالب، وأسبابها جينية عائلية، وهو سرطنة لخلايا سليمة بالقولون دون تدخل من الإنزيمات أو الكيمياء الطبيعية لوظائف القولون ذاته.