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لو بتعاقب طفلك اعرف إزاى تكون صادق ولين وحاسم فى نفس الوقت

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لو بتعاقب طفلك اعرف إزاى تكون صادق ولين وحاسم فى نفس الوقت لو بتعاقب طفلك اعرف إزاى تكون صادق ولين وحاسم فى نفس الوقت
عقاب الأطفال بطرق تربوية أمر مهم فى مبادئ تربية الطفل، فالطفل يحتاج للتقويم أحيانًا، والمنع أو الحرمان أحد أهم طرق التقويم السلوكى التى تؤتى ثمارها مع الأطفال.
>ويؤكد الدكتور حسن عماد، أخصائى النفسية، أن تربية الطفل تحتاج إلى فكرة الثواب والعقاب بين الحين والآخر، وأثناء العقاب، على الأب أن يكون صارمًا وصادقًا فى كل ما توعد الطفل به، وألا يتراجع عنه أمام الطفل مطلقًا، كمثال يجب أن يطبق على الطفل حرمانه من اللعب فى النادى ليوم واحد على سبيل المثال، وألا يتراجع عن هذا الشرط، إلا أنه يمكن أن يخفف على الطفل بطريقة أخرى إذا ما قام بفعل جيد، بأن يسمح له باللعب بإحدى ألعابه داخل المنزل لمدة ساعتين على سبيل المثال.

فالأب عليه أن يكون شديد المصداقية فى تطبيق العقاب، حتى يقتنع الطفل بأخطائه، ويعيد التفكير فيها، ويحاول ألا يعيدها مرة أخرى، فهذا الفعل يعمق شعور الطفل بصدق العقاب وبخطئه الذى ارتكبه، وتخفيف العقاب بطرق أخرى مقابل فعل جيد قام به، يزيد من تمسك الطفل بالفعل السليم وتجنب الخطأ خوفا من العقاب وطمعا فى المكافأة.

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مصر 365