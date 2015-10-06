حظك اليوم برج الثور الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الثور اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

كوني منطقية في كل ما تطلبينه خاصة من الحبيب, لا تفقدي الامل لان الامور ستتحسن مع الوقت و كل ما يجب عليك فعله هو النظر الى البعيد ليس ال, توقفي عن اتهام من حولك لان ذلك لن يفيدك في شيء بل على العكس سيعقد امورك اكثر مما تتخيلين, انتبهي الى كل ما يحصل من حولك سيدتي,

مهنيا: تقربي من بعض الزملاء في مكان العمل و تاكدي من ان امورك ستحسن مع الوقت و ستحصلين على الكثير من الدعم, راقبي ثم ابدي رايك في ما يزعجك, لا تقبلي بالاخطاء لانها قد تقودك الى المجهول, يجب عليك التركيز على الاولويات ليس الا و ستتحسن النتائج مع الوقت,

عاطفيا: لا تبقي غاضبة من زوجك لانه لن يحب منك ذلك على الاطلاق و قد يلومك جراء تصرفاتك اللامبالية في ابراج اليوم, انتبهي الى كل كلمة تصدر منك كي لا تجعلي الامور تسوء اكثر من السابق, لا تبكي على مصيرك فالامور بخير حتى لو ظننت ان العكس صحيح,

صحيا : تعيش يوما منهِكا ومتعبا وهو ما ستنعكس اثاره بشكل سلبي على صحتك ووضعك النفسي



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads