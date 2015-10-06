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جينيفر أنيستون وزوجها في أول إطلالة رسمية على السجادة الحمراء

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الإثنين 05-10-2015 21:29

حضرت نجمة مسلسل ""Friends ، جينيفر أنيستون، العرض الخاص للجزء الثاني من مسلسل "The Leftovers" في أوستين تكساس، بصحبة زوجها الممثل والمخرج جاستين ثيروكس، في أول ظهور رسمي للثنائي على السجادة الحمراء بعد زواجهما قبل شهرين تقريباً.

وبدت السعادة على النجمة البالغة من العمر 46 عاماً، وهي برفقة زوجها "ثيروكس" صاحب الـ44 عاماً، يحتضنان بعضهما البعض، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود، وبدت أنيقة كالعادة.

المسلسل بطولة كل من جاستن ثيروكس، إيمي برينيمان، كريستوفر إكليستونوغيرهم، وقد تمّ عرضه لأول مرة على HBO في 29 يونيو العام الماضي.

يذكر أنه سيبدأ عرض المسلسل في 4 تشرين الأول/أكتوبر عبر HBO.

 

 

 

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