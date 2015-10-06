كريس جينر تلتقط الصور لإليسا في حفل إيلي صعب

حضرت نجمة تليفزيون الواقع ووالدة كيم كردشيان، كريس جينر، حفل المصمّم اللبناني العالمي، ايلي صعب، في باريس، وبعده الـ After Party التي أقامها صعب، حيث التقت بالنجمة اللبنانية، إليسا، وقد ضمّ الحفل العديد من النجوم أيضاً.

وبدت كريس جينر في الصور التي نشرتها إليسا على إنستغرام، مستمتعة بوقتها أثناء غناء النجمة اللبنانية، حتى أنها راحت تلتقط لها الصور عبر هاتفها.

ومن جانبها علقت اليسا على الصور قائلة: أجمل الأوقات مع ايلي صعب وكريس جينر.

وكانت النجمة اللبنانية اليسا قد حضرت عرض أزياء صديقها المصمّم اللبناني العالمي ايلي صعب لربيع وصيف 2016 ضمن أسبوع الموضة في باريس.