الحمادي يشهد احتفالية مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة

شهد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الليلة الماضية الاحتفال بيوم المعلم، الذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى في المركز الثقافي - مدينة الذيد، إلى جانب تكريم المتبرعين في حملة «عونك يا يمن»، التي أطلقتها مؤخراً هيئة الهلال الأحمر.

حضر الحفل عائشة سيف الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم وراشد عبدالله المحيان عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى وعلي الحوسني مدير إدارة العمليات التربوية بمجلس الشارقة للتعليم ورؤساء المجالس البلدية ومديرو الدوائر المحلية ورؤساء مجالس أولياء الأمور وعدد من أهالي المنطقة الوسطى.

وأشاد راشد عبدالله المحيان في كلمته خلال الحفل بجهود معالي الوزير وما قدمه من مبادرات في المجال التعليمي التربوي مؤكداً سير مجلس أولياء الأمور على نهج وعمل مجلس الشارقة للتعليم وفي إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في خدمة التعليم.

وقام معالي وزير التربية والتعليم بعد ذلك يرافقه المحيان وعائشة سيف والدكتور علي الطنيجي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور بتكريم المتميزين.