متغيرات المنطقة تتطلب خططاً عملية لإدارتها

أثنى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وأكد سموه خلال استقباله صباح أمس بمكتب سمو الحاكم وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة الدكتور جمال محمد الحوسني المدير العام للهيئة، أن المتغيرات الكثيرة في المنطقة والظواهر تتطلب وضع خطط واستراتيجيات واضحة وعملية لإدارتها مبنية على دراسات متعمقة.

وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى أن الجميع في دولة الإمارات قيادة وشعباً يعملون ضمن مركب واحد يضع الأهداف التنموية هدفاً له وفق مبادئ وأسس مبنية على قيم وعادات المجتمع.

وأوضح سموه أن الأدوار التي تؤديها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ستسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع.

تكاتف الجهود

وأكد سموه ضرورة تكاتف الجهود من سائر الجهات والفئات في المجتمع لتحقيق سرعة استجابة أكبر في حال حدوث أزمات أو كوارث.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بإصدار الهيئة لمعيار استمرارية الأعمال الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من بناء المقدرة على استمرارية الأعمال فيها بأسلوب منهجي، وذلك قبل وخلال وبعد التعرض للطارئ أو الأزمة وضمان تقديم الخدمات والمهام الحيوية في القطاع العام والخاص.

واطلع سموه على خطط الهيئة المستقبلية وإصداراتها والبرامج التوعوية والتثقيفية والبرامج التدريبية والتمارين المشتركة التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بين القطاعين الاتحادي والمحلي.

وقدم الوفد درعاً تذكارية إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي تقديراً لدعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الهيئة.

حضر اللقاء العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسيف محمد ارحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من مديري إدارات الهيئة.