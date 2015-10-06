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حمدان بن زايد يعزي في وفاة خميس المزروعي وزوجة محمد المرر

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حمدان بن زايد يعزي في وفاة خميس المزروعي وزوجة محمد المرر حمدان بن زايد يعزي في وفاة خميس المزروعي وزوجة محمد المرر

 

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، مساء أمس، واجب العزاء إلى مكتوم ومحمد الفندي غانم المزروعي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى «شقيقهما» خميس الفندي المزروعي، وذلك بمنزل الأسرة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

 

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ونجله الفندي، سائلاً الله عز وجل، أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى محمد سيف مرشد المرر في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى «زوجته»، وذلك بمنزل الأسرة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

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