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حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد السماحي

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حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد السماحي حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد السماحي

 

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد سلطان السماحي.

 

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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