حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

ستحتاجين الى الكثير من التغيير للوصول الى الحلول المنطقية للمشاريع التي وضعتها قيد التنفيذ يا فتاة برج الحمل, انتبهي الى الافكار التي تخطر ببالك لانها لن تكون فعالة كما ظننت في الايام القليلة الماضية, ابدئي بتحضير اولادك للاهم و ثابري لتحصلي على افضل الحلول سيدتي,

مهنيا: يجب عليك التقيد بكل ما يقوله لك الزملاء في ابراج اليوم لانهم على حق و انت اكيدة من ذلك حتى لو تصرفت باللامبالاة, افعلي المستحيل للتخلص من كل ما يربكك سيدتي, لا تغضبي كلما قام احد الاشخاص بعمل ما لان ذلك ليس من مصلحتك البتة, اقبلي بالتفاوض اذا دعت الحاجة,

عاطفيا: يجب عليك ان تسكتي وان لا تتكلمي الا حين يطلب منك ذلك في ابراج اليوم, قدمي اقتراحاتك لزوجك و تاكدي من انه سيشكرك عليها لانه سيجدها جيدة اكثر مما تخيلت, لا تفقدي ثقتك بنفسك خاصة بوجوده, لا تابهي لما يقوله الاخرون بل ركزي على ما يقوله هو لانه على حق,

صحيا : الاكثار من الشيكولاتة والحلويات يعرض الاسنان للتسوس وتصيبك بالسمنة المفرطة



شبكةعيونالإخبارية

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