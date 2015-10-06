حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العذراء اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

لا يمكنك ان تقومي بالكثير من الامور في الوقت نفسه يا فتاة برج العذراء, ستشعرين بالكثير من التعب و لن تستطيعي النظر الى العقود كما كنت تفعلين في السابق, غيري تصرفاتك كي تحصلي على الدعم من كل اولئك المقربين اليك, لن تعرفي ان ما تفعلينه غير واقعي, ستشعرين بانك بحاجة الى الكلام,

مهنيا: انتبهي الى طريقتك في التعبير عن رايك و لا تفرضي معارفك على الاخرين ان لم يسالوك ما تريدينه, استبقي الامور و ستحصل كما توقعت لا بل افضل اذا ركزت و تصرفت بحكمة كبيرة, لن تكوني حاضرة حين يطلبك الزملاء ما قد يزعجهم اكثر مما تتخيلين,

عاطفيا: حاولي البقاء بالقرب من زوجك في هذه الفترة من الزمن, يجب عليك التركيز على الاهم و التصرف بحكمة و ذكاء, لن تعلمي ما يحاول زوجك ان يقوله لك من دون ان يفعل و انت اكيدة من ذلك و واثقة منه, لا تفقدي ما حصدته في الماضي لان ذلك سيؤثر يجب عليك,

صحيا : تفكر اليوم فى خوض مغامرة رياضية جديدة ربما تبعدك عن كثير من تفاصيل الحياة وهموم العمل ومشاغله



شبكةعيونالإخبارية

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