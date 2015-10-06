بالفيديو..أبو هشيمة:الرئيس يولى اهتماما بالاستثمار..والبيروقراطية "الفساد الأكبر"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إن ضابطا بهيئة الرقابة الإدارية اتصل به واستعلم منه عن وجود مشاكل تواجهه من عدمه فأخبره بوجود العديد من العراقيل.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten": "البيروقراطية أكبر فساد، والرئيس عبد الفتاح السيسى أنشأ وحدة لمساعدة المستثمرين بهيئة الرقابة الإدارية.. وعندما أطلعت المسئول عن الوحدة منذ 3 أشهر على ملف بالمشاكل التى تواجهنى، تم حل ما يقرب من 80% منها".

وناشد أبو هشيمة جميع رجال الأعمال الشرفاء، الذين تواجههم مشاكل، التوجه إلى الرقابة الإدارية، مؤكّدًا: "ستم حلها بالفعل".

وشدد رجل الأعمال على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بقطاع الاستثمار فى البلاد، الأمر الذى ترتب عليه تحسين صورة مصر أمام المستثمرين الأجانب، وفى المجتمع الدولى، موجّهًا رسالة إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان تساءل خلالها عن قانون الاستثمار.

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