أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موجز الصحافة المحلية.. الرئيس: مستقبل الحكومة لا يرتبط بالبرلمان المقبل

Google+ Print
موجز الصحافة المحلية.. الرئيس: مستقبل الحكومة لا يرتبط بالبرلمان المقبل موجز الصحافة المحلية.. الرئيس: مستقبل الحكومة لا يرتبط بالبرلمان المقبل
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الرئيس: مستقبل لا يرتبط بالبرلمان المقبل"، حيث وجــه الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المســلحة، 20 رســالة للداخــل والخارج، من الكلية الحربية، فى الكلمة التى ألقاها، أمس الاثنين، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـــ42 لانتصارات أكتوبر المجيــدة، أولها توجيه التحيــة والتقدير لمقاتلى مصــر الأبــرار، الذين ضحــوا بأرواحهم ً فــداء لمصر وشــعبها وأدوا الأمانــة فى الدفاع عن وشــعبها وحــرروا الأرض بعــد يونيــو 1967، مطالبا بضرورة توثيق حــرب أكتوبر وانتصاراتهــا المجيدة فى عمل فنى كبير من أجل الأجيال المقبلة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن وزير الثقافة حلمى النمنم ووفد جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الشاعرين سيد حجاب، وجمال بخيت، والموسيقار منير الوسيمى، وصلاح الشرنوبى، وعبد الستار عبد الحميد المستشار القانونى للجمعية، ناقشوا سبل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وتفاصيل الاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء الجمعية.

وكشفت جريدة "الأخبار" عن أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ونص القرار: "تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014".

جريدة "المصرى اليوم" أوضحت أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا على رأسها تحديد الموعد النهائى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الجديد إضافة إلى وضع ضوابط طرح مسودة قانون التعليم العالى الموحد الجديد للنقاش داخل المجتمع الجامعى بعد انتهت لجنة الصياغة من عملها.

وقالت جريدة "الشروق" إن الملامح الرئيسية للمنافسة الانتخابية بنقابة المحامين اكتملت بإغلاق باب الترشح مساء أمس الأول، وانحسار المنافسة بين 356 مرشحا على جميع المستويات التى يجرى عليها الانتخابات وبينهم 29 مرشحا على مقعد نقيب المحامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»