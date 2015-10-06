موجز الصحافة المحلية.. الرئيس: مستقبل الحكومة لا يرتبط بالبرلمان المقبل

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الرئيس: مستقبل الحكومة لا يرتبط بالبرلمان المقبل"، حيث وجــه الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المســلحة، 20 رســالة للداخــل والخارج، من الكلية الحربية، فى الكلمة التى ألقاها، أمس الاثنين، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـــ42 لانتصارات أكتوبر المجيــدة، أولها توجيه التحيــة والتقدير لمقاتلى مصــر الأبــرار، الذين ضحــوا بأرواحهم ً فــداء لمصر وشــعبها وأدوا الأمانــة فى الدفاع عن مصر وشــعبها وحــرروا الأرض بعــد يونيــو 1967، مطالبا بضرورة توثيق حــرب أكتوبر وانتصاراتهــا المجيدة فى عمل فنى كبير من أجل الأجيال المقبلة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن وزير الثقافة حلمى النمنم ووفد جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الشاعرين سيد حجاب، وجمال بخيت، والموسيقار منير الوسيمى، وصلاح الشرنوبى، وعبد الستار عبد الحميد المستشار القانونى للجمعية، ناقشوا سبل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وتفاصيل الاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء الجمعية.

وكشفت جريدة "الأخبار" عن أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ونص القرار: "تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014".

جريدة "المصرى اليوم" أوضحت أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا على رأسها تحديد الموعد النهائى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الجديد إضافة إلى وضع ضوابط طرح مسودة قانون التعليم العالى الموحد الجديد للنقاش داخل المجتمع الجامعى بعد انتهت لجنة الصياغة من عملها.

وقالت جريدة "الشروق" إن الملامح الرئيسية للمنافسة الانتخابية بنقابة المحامين اكتملت بإغلاق باب الترشح مساء أمس الأول، وانحسار المنافسة بين 356 مرشحا على جميع المستويات التى يجرى عليها الانتخابات وبينهم 29 مرشحا على مقعد نقيب المحامين.