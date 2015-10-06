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أبو هشيمة إلى رجال الأعمال: "اللى يصرف جنيه لمصر هيترد له 100"

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أبو هشيمة إلى رجال الأعمال: "اللى يصرف جنيه لمصر هيترد له 100" أبو هشيمة إلى رجال الأعمال: "اللى يصرف جنيه لمصر هيترد له 100"
كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، أنه عُرِضَ عليه الانضمام للحزب الوطنى قبل الثورة لكنه رفض.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten": "لو جمال مبارك كان اترشح لانتخابات الرئاسة قبل الثورة، مكنتش هديله صوتى".

وقال أبو هشيمة إن الاقتصاد المصرى متردٍ، وأن من يخدم البلاد، لا ينتظر مقابل كما كان فى السابق، مضيفًا: "يجب على رجال الأعمال العمل على النهوض بالبلاد لأن لو وقفت على رجليها هم أول ناس هيستفيدوا، واللى صرفوه جنيه، مصر هيترد لهم 100 جنيه".

وتابع رجل الأعمال: "عندما تعبر مصر من عنق الزجاجة، ستتغير جميع الظروف الإقليمية والسياسية والدولية، وتعود مصر أقوى مما كانت عليه فى السابق"، مؤكّدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، غير راض عن مجموع المبالغ التى تحصل عليها صندوق "تحيا مصر" حتى الآن، كونها لم تواكب توقعاته.


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