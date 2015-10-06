"أبو هشيمة": الرئيس السيسى يواجه تحديات هائلة و"ربنا يقدره علينا"

قال رجل الأعمال المصرى "أحمد أبو هشيمة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل مسئولية كبرى ويواجه تحديات هائلة، كما يحظى بظهير شعبى ضخم، مشدداً على أنه رغم تأييده الشديد للرئيس إلا أنه ليس بعيداً عن دائرة النقد البناء.

وعقب عرض صورة الرئيس ضمن مجموعة من الصور أمامه، أضاف "أبو هشيمة"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten": "ربنا يقدرك علينا"، مشددا على أن الرئيس يهتم بالشباب ويؤمن بأنهم قادة المستقبل.

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