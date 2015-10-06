"أبو هشيمة": الرئيس السيسى يواجه تحديات هائلة و"ربنا يقدره علينا"

وعقب عرض صورة الرئيس ضمن مجموعة من الصور أمامه، أضاف "أبو هشيمة"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten": "ربنا يقدرك علينا"، مشددا على أن الرئيس يهتم بالشباب ويؤمن بأنهم قادة المستقبل.
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