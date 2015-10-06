"الخارجية": نأمل أن تعلى الأطراف الليبية المصلحة العليا للخروج من المأزق

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى يأمل فى أن يستكمل المشاركون فى الحوار الليبى بالصخيرات آخر خطوات الاتفاق السياسى بأسرع ما يمكن، عبر التوقيع النهائى على الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القادمة، تتويجاً لجهد كبير بذله المجتمع الدولى والوفود الليبية المنخرطة فى الحوار على مدار العام الماضى بأكمله.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أهمية أن تعلى الأطراف الليبية المصلحة العليا للبلاد للخروج من هذا المأزق الذى تعانى منه ليبيا، وذلك عبر التنفيذ الفورى لنص الاتفاق السياسى، من أجل الشروع فى بناء بلدهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لكل الليبيين، بدلاً من استنزاف الموارد والطاقات فى صراعات لا طائل منها ولن تعود بالنفع على أى طرف ليبى.