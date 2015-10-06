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أبو هشيمة:"كفاية عليا اليوم السابع والمؤسسة بتصرف على نفسها وتحقق أرباح"

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أبو هشيمة:"كفاية عليا اليوم السابع والمؤسسة بتصرف على نفسها وتحقق أرباح" أبو هشيمة:"كفاية عليا اليوم السابع والمؤسسة بتصرف على نفسها وتحقق أرباح"
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إنه لا ينوى التوسع فى الاستثمار بقطاع الإعلام، وأنه لا يشارك فى أية قناة فضائية، ولم يسبق له أن فعل ذلك.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten": "كفاية عليّا اليوم السابع فى تجربة الإعلام، وأنا أوجه التحية لكل القائمين عليه، لأن إحنا فصلنا التحرير عن الإدارة، وعمرى ما عرفت حاجة عن التحرير".

وتابع أبو هشيمة: "جبنا الأستاذ ضياء رشوان كان ساعتها نقيب الصحفيين، لأن مالناش دعوة بالتحرير، ووقعنا وثيقة فى النقابة لفصل التحرير عن الإدارة".

وأوضح رجل الأعمال أبو هشيمة: "أشكر كل القائمين على اليوم السابع، وعلى رأسهم رئيس التحرير، لأن إحنا بقالنا سنة مابنصرفش على اليوم السابع هو بيصرف على نفسه، وبيحقق مكاسب، والموقع الإلكترونى غنى عن التعريف ويعتبر أقوى المواقع".


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