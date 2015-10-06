حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج السرطان اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

لا تهملي ما يقوله لك الاخرون لانه مهم جدا لك يا فتاة برج السرطان, لا ترمي بالتهم على الاخرين من حولك لانك وحدك من اقترف الاخطاء سيدتي, انتبهي الى الطريقة التي تتعاملين فيها مع المحيطين بك كي لا يتهمونك اتهامات خاطئة, ستنصدمين جراء كلام يقوله احد الاشخاص,

مهنيا: لا تتحدي من حولك لانهم على حق و مع الوقت ستكتشفين ذلك و ستشعرين بانك اخطات التقدير سيدتي, ستسمعين كل ما يحاول الاخرون قوله و ستكونين مسرورة بالنتائج مع مرور الوقت, احذري من بعض المناقصات لانها ليست مجدية بل على العكس قد تعقد امورك العملية,

عاطفيا: لا تكوني غريبة عن الحبيب لانه بامس الحاجة اليك سيدتي, لا يمكنك التصرف باسلوب خاطئ لان ذلك سيبعد الاخرين عنك من دون ان تدركي حتى, لا تهملي الاهم و حاولي البحث عن افضل الحلول في ابراج اليوم, احذري اتهام من حولك لان زوجك سيلومك على ذلك,

صحيا : الاسترخاء فى احضان الطبيعة او على ضفاف احد الانهار او البحيرات يريح اعصابك ويعيد الى جسمك توازنه



شبكةعيونالإخبارية

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