مواطن يحرر محضرا باختفاء طفله بقرية ميت أبو شيخة بالمنوفية

حرر مواطن محضراً بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية بتغيب ابنه الذى لم يتجاوز عمره عامين ونصف العام عن المنزل قبل عدة أيام.

وقال عبد الغنى صبحى أبو العنين والد الطفل لـ"اليوم السابع"، ابنى "محمد" الذى يبلغ عامين ونصف العام تغيب من أمام المنزل فى قرية ميت أبو شيخة بمركز قويسنا منذ يوم 27 من شهر سبتمبر الماضى، وحتى الآن، لافتا إلى أن والدة الطفل فوجئت باختفائه من أمام المنزل الأمر الذى أدى إلى تسرب القلق إلى قلوب الأسرة وتم تحرير محضر بمركز شرطة قويسنا، وأن الأجهزة الأمنية ورجال المباحث يبحثون عن الطفل، مناشدا اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بسرعة إعادة نجله.

وأضاف والد الطفل إلى أن شاهدة عيان أكدت أنها شاهدت إحدى المنتقبات وهى تحمل الطفل، وأن رجال المباحث يجرون التحريات حاليا لإعادة نجله له.

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