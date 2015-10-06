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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو أفيون فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو أفيون فى القنطرة غرب بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو أفيون فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، ومباحث القنطرة غرب، من القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو أفيون بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، بالقبض على "م.ع. س" 41 سنة عاطل مقيم أبوطفيلة – دائرة المركز وبحوزته كيس من البلاستيك بداخله كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى "ربع كيلو" ومبلغ مالى "450 جنيها".

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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