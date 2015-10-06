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القبض على عاطل بحوزته 80 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 80 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 80 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 80 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المدعو (س. ج. ع) 32 سنة عاطل مقيم المطاعية – دائرة مركز أبو صوير بحوزته 80 قرصا مخدرا (مختلف الأنواع)، ومبلغ مالى 370 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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