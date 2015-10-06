حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

ثقي بما تفعلينه و اظهري للاخرين انك تعرفين ما الذي تفعلينه يا فتاة برج الاسد, لا تفقدي ثقتك بمن حولك فهم محقون حتى لو لم تعترفي بذلك سيدتي, ادخلي صلب الموضوع من دون ان تعيدي الكلام نفسه مرات عدة لان ذلك ليس من مصلحتك البتة, تقربي من بعض الاشخاص اليوم,

مهنيا: حاولي التقدم من دون طلب الكثير من اولئك الذين يحيطون بك, استمري في البحث عن الامور التي قد تساعدك على المضي قدما و ستتغير حياتك بسرعة خيالية و من دون ان تدركي سيدتي و كل ما يجب عليك القيام به هو التصرف على طبيعتك لان ذلك مهم جدا لك,

عاطفيا: ستدركين ان الحبيب لا يتصرف بطريقة صحيحة بل على العكس يدخل نفسه في الكثير من المتاعب ما قد يغضبك الى حد ما الا انك لن تفعلي اي شيء حيال الموضوع, انت في المكان الصائب في الحب و كل ما علي فعله هوان لاصغاء الى الحبيب بالطريقة التي يحبها لانه على حق,

صحيا : قاوم بكل ما اتيت من طاقة وحاول الانتصار على المغريات التي قد تؤدى الى تدهور وضعك الصحي



شبكةعيونالإخبارية

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