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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج العقرب اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015
ينبغي ان تفكري قبل ان تتصرفي باسلوب خاطئ يا فتاة برج العقرب, يجب عليك ان تسيري في المسار الصحيح من دون ان تسالي احد, ستشعرين بالحاجة الى التقرب من بعض الاشخاص بالرغم من ان ما فعلوه بك ليس بالامر السهل على الاطلاق, ستشعرين بالحاجة الى التكيف مع وضعك اكثر من السابق.
مهنيا: تقربي من الاشخاص المناسبين في ابراج اليوم و ستحصلين على الكثير من النتائج التي ستعجبك بالتاكيد, كوني حاضرة لتغيير بعض المشاريع اذا اتضح لك انها ما عادت تخدم مصالحك البتة, لا تحاولي تغيير وجهاتك لانك ستفشلين في القيام بذلك, قد تحاولين التكلم مع المدير و لكنك لن تفلحي.
عاطفيا: ستشعرين بان زوجك ما عاد كما كان معك في الماضي و انه يخفي عنك الكثير من الامور ما قد يجعلك خائفة جدا و يتركك في حيرة من امرك لا تعرفين كيفية التصرف للتخلص من الاسو, يجب عليك ان تتمتعي بالكثير من الذكاء لتعرفي كيفية الخروج من المازق الكبير الذي ادخلت نفسك فيه.
صحيا : الحساسية التي تصيبك سنويا فى هذه الايام من كل عام لن تكون قوية ككل مرة وذلك بسبب قوة مناعتك
 

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