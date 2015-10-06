حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015

يجب عليك ان تقيمي الامور باسلوب مختلف يا فتاة برج القوس, لن تشعري بان الامور تسير وفق مخططاتك الخاصة و قد تودين تغيير الواقع و لكن ذلك اصعب مما تتخيلين سيدتي, لن تتحملي انتقادات من حولك و ستحاولين اسكاتهم بشتى الوسائل المتاحة امامك سيدتي.

مهنيا:: اهتمي بالزملاء و كوني قريبة منهم دائما في الابراج اليومية, لا ترتبكي كلما اتاك احدهم و سالك سؤالا لا تملكين اي اجابة عنه, يجب عليك التقيد بتعليمات من حولك لانهم سيساعدونك اكثر مما تظنين, اخرجي من مكان العمل باكرا كي لا تتاخري عن منزلك و اولادك فانها الاولوية بالنسبة اليك.

عاطفيا: سيكون الحبيب غريبا عنك في ابراج اليوم, لن تكوني على ثقة مما تحاولين فعله على الاطلاق سيدتي و لكنك ستحاولين بالرغم من ذلك, تقبلي ما يقوله لك اولئك الذين يحيطون بك خاصة امام زوجك و لا تجادليهم, يجب عليك ان تتخلي عن كل ما قد يؤخرك في الحب او يزعج الحبيب .

صحيا: قد ينتابك اليوم قدر من الارهاق غير الطبيعي وتشعر فجاءة انك عاجز عن القيام باي نشاط وهذا ليس فى مصلحتك فانتبه



شبكةعيونالإخبارية

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