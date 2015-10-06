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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 7 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 7 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 7 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الجدي اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015
ستشعرين بانك قادرة على تغيير الكثير يا فتاة برج الجدي, ركزي على المشاريع المستقبلية اكثر من تلك المؤقتة لانها اهم بالتاكيد, يجب عليك ان تبادري الى التحقق من الامور كافة و ان تتصرفي بذكاء مع اولئك المقربين اليك, لا تهملي المسائل التي يكلمونك عنها لانها مهمة اكثر من السابق.
مهنيا: ستاخذين الامور كلها على عاتقك في ابراج اليوم و لن تسمحي لاحد بالتدخل فيك بالرغم من ان ذلك سيزعجهم, لا تحكمي على الاخرين لمجرد انهم لم يساعدوك, تحلي بالصبر و ستتغير حياتك مع الوقت ان كنت حكيمة بما فيه الكفاية سيدتي, حاولي ان تنتبهي الى ما يحصل من حولك .
عاطفيا: يجب عليك ان تتحملي بعض المصاعب في الحب اليوم وان لا تستسلمي سيدتي, يمكنك ان تتجنبي الكثير من العقبات و لكن يجب عليك النظر الى البعيد و التاكد من كافة التفاصيل خاصة حين يتعلق الامر بالحبيب, لا تحكمي عليه من دون ان تتاكدي من انه ارتكب الاخطاء في الايام القليلة الماضية.
صحيا : انت انسان عاقل وتستطيع تقدير عواقب الامور فى كل شيء فكيف اذا تعلق الامر بالوضع الصحى؟ كن اكثر حذرا واهتماما من ذلك.
 

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