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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الدلو اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015
ستطلبين وجود بعض الاشخاص في حياتك و لكن ذلك مستحيل يا فتاة برج الدلو, يجب عليك ان تحاولي المضي و ان تطلبي عون الاخرين و ستتحسن حالك مع الوقت, لا تنتقمي من اولئك المقربين اليك, لا يمكنك ان تستسلمي ان كان ما تقولينه منطقي, انتبهي الى الافكار التي تخطر ببالك لعلها غير منطقية.
مهنيا: لا تتركي الاخطاء تكبر في مكان العمل بل على العكس حاولي ان تحدي منها في ابراج اليوم, يجب عليك ان تحاولي التصفيق لمن قام بالاعمال الصحيحة سيدتي, انتبهي الى افكار الاخرين و خذيها بعين الاعتبار فهي مهمة لك اكثر مما تظنين, لا تحاولي التقيد بما تقوله لك زميلتك فهي مخطئة.
عاطفيا: لا تحسني الى الاخرين ان لم يحسنوا اليك في ابراج اليوم, ستطلبين بعض الوقت للتفكير في ما يقوله احدهم, لا تجعلي الامر كله يتعلق بك, انتبهي الى صحة اولادك لانهم ليسوا بخير على الاطلاق حتى لو لم يخبروك بذلك, احذري التقيد بالمشاريع الخاسرة في ابراج اليوم خاصة ان حذرك زوجك.
صحيا : تضع مشاغلك الحياتية والمهنية جانب وتولى الشان الرياضي الاهتمام الكافي وهذا امر ايجابي
 

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