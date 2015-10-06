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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحوت اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2015
لا باس ان اقترفت الاخطاء يا فتاة برج الحوت و لكن السيئ في الموضوع هو عدم قدرتك على الخروج منه, لا تحاولي التصرف بلامبالاة مع اولئك القادمين لطلب المساعدة منك سيدتي, سيطري على غضبك و تاكدي من ان ذلك سيحسن وضعك اكثر مما تتخيلين و سيعيد لك ثقتك بنفسك.
مهنيا: ستحاولين الكلام مع بعض الاشخاص في ابراج اليوم و لكن ذلك اكثر من مستحيل حتى لو بدا لك العكس, لا تهملي اولوياتك فقد تصلين الى الاهداف اذا ركزت على الاهم و تصرفت بحكمة, لا تحاولي التسلط على من حولك فقد تخسرين في نهاية المطاف و انت لا تودين ذلك .
عاطفيا: لا توقعي اسرتك في المتاعب بل على العكس حاولي ان تساعدي افرادها للخروج منها في هذه الفترة الصعبة من الزمن, احذري من بعض الفخاخ التي قد ينصبها لك عدد من الاشخاص في الابراج اليومية, تحققي من المواضيع كافة وحدك و من دون ان تطلبي اذن احد.
صحيا : خفف من حمل اشياء ثقيلة تعتقد انك قادر على رفعه فقد تصاب بالام حادة فى الظهر والعمود الفقري بسبب هذا العناد
 

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